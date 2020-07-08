Rusya: Türkiye’yle Libya’da acilen ateşkes ilan edilmesi için çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Türk meslektaşlarımız ile Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının onayını almış olan diyaloğumuz kapsamında, (Libya’da) acilen ateşkes ilan edilmesine olanak verecek bakış açıları üstünde anlaşılması için çalışıyorduk ve çalışmaya devam ediyoruz da” açıklamasını yaptı.