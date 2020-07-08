Rusya, ABD’ye ateş ölçüm cihazı sevkiyatı yapacak

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde konuşan Manturov, “ABD’ye ateş ölçüm cihazı satışına ilişkin bir sözleşme imzalandı” dedi.

Manturov, sözleşmenin detayları ile ilgili bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, mart sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında Rusya’nın koronavirüsle mücadele için ABD’ye tıbbi malzeme dolu bir uçak gönderdiğini söylemişti.

Daha sonra ise uçaktaki malzemelerin yarısının maliyetini Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, diğer yarısının maliyetini de ABD tarafının karşıladığı öğrenilmişti.

Rusya’dan gönderilen solunum cihazları kullanılmamış, yedekte tutulmuştu. ABD de sonra Rusya’ya solunum cihazları göndermişti.