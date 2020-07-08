Putin'den Abbas'a: Filistin-İsrail sorununa adil bir çözüm bulunmasını destekliyorum

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Filistin tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar Filistin-İsrail sorunu hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yaparken Putin, Rusya'nın mevcut uluslararası hukuka uygun olarak söz konusu soruna adil ve uzun vadeli bir çözüm bulunmasına yönelik ilkesel tutumunu teyit etti.

Bu bağlamda Rus lider, Filistin'deki güçler arasındaki birliğin pekiştirilmesinin önemini özellikle vurguladı.

Görüşme sırasında Putin ve Abbas, Ocak 2020'de yaptıkları görüşmede vardıkları anlaşmaları göz önünde bulundurarak Rusya-Filistin işbirliğindeki güncel konuları istişare etti. Devlet başkanları, koronavirüsle mücadelede işbirliğini sürdürme kararı aldı.

Bu arada Abbas, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 75. yıldönümü ve 1 Temmuz'daki anayasa halk oylamasının sonuçları vesilesiyle Putin'i tebrik etti.