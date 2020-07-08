Putin ile Şi, ekonomi alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, enerji ve sivil uçak üretimi de dahil olmak üzere ekonomi alanında işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Şi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Taraflar, enerji ve sivil uçak üretimi de dahil olmak üzere ekonomi alanında işbirliğini geliştirmek konusunda hemfikir oldu.

İkili ayrıca, pik noktasında salgınla mücadele nedeniyle sunulan karşılıklı yardımların önemine değindi.

Şi’den Putin’e halk oylaması tebriği

Şi görüşmede Putin’i Rusya’daki anayasal düzenlemelere yönelik halk oylamasının başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı tebrik etti.

Açıklamada, “Oylamanın Rusya’nın devlet yapısını güçlendirmek ve ülkenin sosyo-ekonomik gelişimini desteklemek adına büyük önem taşıdığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, taraflar iki ülkenin egemenliğin korunması, içişlerine dışarıdan müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğu ve uluslararası hukukun üstünlüğünün sağlanması konusunda desteklerini ifade etti.

Rus lider ayrıca Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer’in 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri geçit törenine Çin’den gönderilen heyet ve askerler için teşekkür etti.