Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19'u atlatan tüm hastalarda virüse karşı bağışıklık oluşuyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, asemptomatik olanlar da dahil olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan herkesin, virüse karşı bağışıklık kazandığını belirtti.

Rossia 1 televizyonuna konuşan Muraşko, hastalığın sonuçlarından en fazla etkilenenlerin onu ağır formda geçiren hastalar olduğuna vurgu yaptı.

Muraşko, "En savunmasız organ ve sistemler akciğerler. Bir sağlık uzmanının yardımını gerektiren ikinci önemli sorun da kalp hasarı, özellikle miyokardit" ifadelerini kullandı.