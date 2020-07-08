Müslüman Rus milletvekili Zinnurov: Ayasofya konusunda ölçülü karar alınması gerekiyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edilmişti. Bildirinin metninde, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin Rus vatandaşlar için hassas bir konu olduğu belirtilirken söz konusunun “Bizans mimarisinin seçkin anıtı ve UNESCO Dünya Mirası listesine dahil dünya şaheseri” olduğu kaydedildi.

Rus milletvekilleri ayrıca müzenin, Rus turistler tarafından en çok ziyaret edilen İstanbul anıtlarından biri olduğuna işaret ediliyor.

Bildiride imzası bulunan Rus milletvekillerinden İrek Zinnurov, Sputnik’e açıklamasında, TBMM’ye çağrıyı değerlendirdi.

Duma’da BDT, Avrasya entegrasyonu ve yurttaşlarla ilişkilerden sorumlu komitenin üyesi İrek Zinnurov, Ayasofya’nın küresel ölçekte bir tarihi anıt olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Bu yüzden biz, Duma milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ayasofya’nın statüsüyle ilgili karara ölçülü yaklaşmaları çağrısında bulunduk, çünkü bu tarihi anıta zarar verecek çok şey var. Mesela statüsünün değiştirilmesi şu anda orada bulunan resimlerin yok edilmesine veya kapatılmasına yol açabilir. Çünkü Müslümanların kutsal yerlerinde resimler olamaz."

Rus milletvekili, “Ben kendim de Müslümanım ve Türkiye’deki müminleri çok iyi anlıyorum. Ama bunun küresel ölçekte bir kültürel anıt olduğunu da anlıyorum. Bu yüzden tüm milletvekillerimiz gibi ben de bu bildiriyi imzaladım. Hep birlikte bu soruna sağduyulu bir çözümün bulunmasını umuyoruz. Çünkü, tekrar ediyorum, bu küresel ölçekte bir kültürel anıt. Ve İstanbul’a giden her birimiz öncelikle bu anıtı ziyaret etmeye, tüm güzelliklerini görmeye çalışıyoruz. En azından şimdi tüm turistler bu güzellikleri görebiliyor” dedi.