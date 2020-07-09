Matviyenko: Uluslararası uçak seferlerinin başlaması siyasi bir konu değil, salgına bağlı

Matviyenko, "Şu anda hem Rusya'ya komşu ülkelerde hem de BDT ve Avrupa ülkelerinde durum ciddiyetini koruyor. Bu ülkeler de, sınırlarını ne zaman ve hangi ülkelere açacaklarını belirlemedi. Bu, birilerinin iradesiyle hızlandırılamayacak bir süreç. Burada bir salgın söz konusu. Sınırları açıp açmama kararını alan virüsün kendisi" ifadelerini kullandı.

Sınırları açmanın siyasi bir mesele olmadığını, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sağlık kurallarına bağlı bir konu olduğunu kaydeden Matviyenko, "Rusya, birtakım uydurma kısıtlamalar getirmeye, insanları serbest bırakmamaya, sınırları kapatmaya ilgi duymuyor. Bu, ikili ilişkilere ve ülkelerin Rusları kabul etmeye hazır olmalarına bağlı bir durum. Bazı ülkeler, Ruslara sınırlarını açıp 2-3 hafta karantina zorunluluğu getiriyor. Başka bir ülkede 2 hafta karantina kalmaya kim gider?" dedi.

Matviyenko, elverişli koşullar oluştuğunda Rusların kendilerini kabul etmeye hazır olan ülkelere gitmeye başlayacağını ekledi.