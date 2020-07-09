Rusya 600’den fazla suni solunum cihazı ihraç etti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, "Özbekistan, Sırbistan, İtalya ve Belarus’a 600’den fazla suni solunum cihazı gönderildi" ifadelerine yer verdi.

Yabancı alıcı arayışına Rus ticaret temsilciliklerinin de dahil olduğunu söyleyen Manturov, bakanlığın ayrıca ihracat başvuruları için online platform hizmete açtıklarını anlattı.