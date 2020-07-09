Rusya, uluslararası uçuşları iki aşamalı olarak yeniden başlatacak

Rusya’da koronavirüsle mücadele merkezi, Ulaştırma Bakanlığı, Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya ve havayolu şirketi Aeroflot’un uluslararası uçuşları iki aşamada yeniden başlatma teklifini kabul etti.

Rus basının aktardığına göre, koronavirüsle mücadele merkezi, 6 Temmuz’da yapılan bir toplantıda Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Aeroflot Yönetim Kurulu Başkanı Vitaliy Savelyev’in iki aşamalı olarak uluslararası uçuşların yeniden başlatılması teklifini onay verdi.

Bu doğrultuda ilgili bakanlık ve kurumların, dün uçuşların başlatılmasına ilişkin karar alınması yönünde hükümete bir çözüm yolu sunmuş olması bekleniyor.