Lavrov ve Hristodulidis, Kıbrıs sorununu konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs sorununu istişare ettiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Hristodulidis, Kıbrıs'tan gelen talep üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nde ele alınacak Kıbrıs sorununa ilişkin görüş alışverişi yaptı.

Lavrov ve Hristodulidis, Rusya ile Kıbrıs arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik programı bağlamında ikili gündemdeki güncel konuları da istişare etti.