Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği: Bu yıl kıyı tatilini tercih eden Rus turist sayısı çok daha az olacak

Basın toplantısında konuşan İgnatyev, “Türkiye geçen yıl 7 milyon Rusya vatandaşını ağırladı. Bu yıl bu kadar çok Rus turist bile olmayacak. İlk olarak talep çok daha düşük. Turist salgın sırasında iznini kullandı, birçok kişi zorunlu diyebileceğimiz izinlere ayrıldı” dedi.
İgnatyev’e göre, talep oranı üzerinde ayrıca salgınla bağlantılı olarak ülkede mevcut olan değişken durum da etkili olacak.
Kırım’a gün içinde 200’den fazla uçuş gerçekleştirildiğini, bunun yüksek bir sayı olduğunu belirten İgnatyev, Sivastopol’deki otellerin doluluk oranının yüzde 30 olduğunu kaydetti.
Rusya’da deniz kıyısı olmayan iç turizm noktalarının tercih edildiğini belirten İgnatyev, bu bölgeler arasında Buryatya, Hakasya, Krasnoyarsk ve benzeri yerleri saydı.
İgnatyev, “Ülkenin tüm bölgeleri şu an turizme açık” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)