Rus RBK gazetesi: Rusya'da uçuşların başlatılması için 13 ülke teklif edildi, Türkiye listede yok

RBK gazetesinin haberinde Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) ilk etapta İngiltere, Almanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 9 Avrupa ülkesi ile Çin, Vietnam ve Sri Lanka’ya uçuşların yeniden başlatılmasını teklif ettiği belirtildi. Habere göre, Türkiye listede yer almadı.

RBK’nın haberine göre, Rospotrebnadzor Başkanı Mihail Orlov, dün Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya ve Ulaştırma Bakanlığı’na gönderdiği mektupla ilk etapta 9 Avrupa ülkesi ile uçuşların başlatılmasını teklif etti.

RBK’nın eline bir kopyası ulaşan mektupta teklif edilen Avrupa ülkeleri arasında, İngiltere, Macaristan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya ve Finlandiya yer aldı.

Uçuşların yeniden başlatılmasının teklif edildiği diğer ülkeler de Çin, Vietnam, Moğolistan ve Sri Lanka oldu.

RBK kaynakları mektubun gerçek olduğunu doğruladı. Ancak konuyla ilgili yakından bilgi sahibi bir kaynak tarafından, söz konusu 13 ülkeye uçuşların başlatılması yönünde henüz bir karar alınmadığı, bunların sadece teklif olduğu uyarısı da yapıldı.

Öte yandan mektupta Türkiye’nin adı geçmedi.

Rusya’da koronavirüsle mücadele merkezi, Ulaştırma Bakanlığı, Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya ve havayolu şirketi Aeroflot’un uluslararası uçuşları iki aşamada yeniden başlatma teklifini kabul etmişti.