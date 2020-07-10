Kırım’daki sabotajlara dahli olduğunu itiraf eden Poroşenko’nun ses kaydı yayınlandı

Ukraynalı milletvekili Derkaç, Joe Biden olduğunu iddia ettiği bir kişinin Ukrayna’nın Kırım’da sabotaj girişimini sert bir dille eleştirdiği duyulduğu ses kayıtlarını sundu.

Ukraynalı milletvekili Andrey Derkaç’ın bugün yayınladığı ses kayıtlarında, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko olduğu iddia ettiği bir kişi, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden olduğu iddia ettiği bir kişiyle telefon konuşmasında, Ukrayna gizli servislerinin 2016 Ağustos’ta Kırım’da sabotaj ve terör eylemi planladığını itiraf ediyor.

Derkaç’ın bugünkü basın toplantısında sunduğu ses kayıtlarından birinde, Biden olduğu iddia edilen bir kişinin, Ukrayna’nın Kırım’da sabotaj operasyonunu düzenleme girişimini sert bir dille eleştirdiği ve Ukrayna’dan bunun bir daha tekrarlanmamasını talep ettiği duyuluyor.

Buna yanıt olarak sesi Poroşenko’ya benzeyen kişi, bu operasyondan haberdar olmadığını söylüyor ve olayı araştırma sözünü veriyor. “Bu, Uzak Doğu ziyaretim sırasında gerçekleşti. Gelecekte böyle bir durumu imkansız hale getirecek önemli adımlar attık” diyen kişi, Ukrayna’nın sorumluluğu üstlendiği izlenimini vermemesi için askeri istihbarat başkanını görevden almadığını söylüyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 7 Ağustos 2016 tarihinde Kırım’ın Armyansk kenti yakınlarında bir grup Ukraynalı sabotajcı tespit etmişti. Sabotajcılar, güç kullanarak Kırım’a sızma girişiminde bulunmuştu. Çıkan çatışmada bir FSB çalışanı ile bir Rus askeri hayatını kaybetmişti. Aynı gün Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanlığı çalışanları Andrey Zahtey ile Yevgeniy Panov, Kırım’da sabotaj ve terör eylemi hazırlığı suçundan gözaltına alınmıştı. Kırım Yüksek Mahkemesi, 16 Şubat 2018’de Zahtey’e 6 yıl 6 ay, Panov’a da 8 yıl hapis cezası vermişti.