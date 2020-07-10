Rusya'dan Kazakistan'a Kovid-19 yardımı: Sırada Azerbaycan var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kazakistan’da bir grup Rus doktorların çalıştığını belirten Sağlık Bakanı Muraşko, Azerbaycan’a da sağlık uzmanlarını göndermeyi planladıklarını söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rossiya24 televizyonuna açıklamasında, "Her gün bir dizi ülkeden, gerek metodik gerekse pratik olsun yardımın sağlanması için uzmanlarımızı göndermemiz yönünde talepler alıyoruz ve biz olumlu yanıt veriyoruz. Uzmanlarımız daha önce İtalya’da çalıştı. Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan’dan döndüler. Şu anda Kazakistan’da çalışıyorlar. Azerbaycan’a da göndermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muraşko, "Elbette özellikle yakın dostlarımıza her türlü yardım sağlıyoruz" diye ekledi.