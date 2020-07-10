Rusya, Suriye'ye insani yardımlar ulaştırılmasıyla ilgili yeni tasarı hazırladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Suriye'ye 6 aylığına sadece Bab el Hava sınır kapısından yardım ulaştırılmasını öngören Rus tasarısının veto edilmesinin ardından yeni bir tasarı hazırladıklarını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Polyanskiy, yeni tasarının yine sadece Bab el Hava sınır kapısından yardım ulaştırılmasını öngördüğünü ancak sürenin 1 yıl olarak belirlendiğini kaydetti.

Bu sınır kapısı üzerinden tüm insani yardımların yüzde 85'inin geçtiğinin altını çizen Polyanskiy, özellikle gerilimi azaltma bölgesinin yüzde 30 küçülmesi gibi sahadaki değişimler dikkate alınarak diğer kapılara giden yardımların da bu sınır kapısı ve cephe hattına yönlendirilebileceğini söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi'ndeki meslektaşlarımızın yönelttiği, Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca kişinin BM'nin insani yardımlarını almasını önlediğine dair suçlamaları reddediyoruz. Eğer tasarımız kabul edilirse, insani yardım akışı kesilmeyecek" diyen Polyanskiy, BM insani kuruluşlarına ve STK'lara İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için Bab el Hava sınır kapısını kullanmaya devam ederken çapraz hat mekanizmasını kullanmaya öncelik verme çağrısı yaptıklarını vurguladı.

Polyanskiy, "Sınır ötesi mekanizmayı kullanma gerekliliğini kabul ederken hem BM hem de Suriye hükümeti olmak üzere tüm tarafların 46/182 sayılı karara uygun olarak Suriye'nin tüm kısımlarında cephe hattı üzerinden insani yardım ulaştırma operasyonlarını genişletmek için çaba göstermeli. Rusya'nın ihtiyaç sahibi Suriye halkına insani yardım sevkiyatlarını durdurmak istediğine dair iddiaları kararlılıkla reddediyoruz. Bu tasarı, söz konusu iddiaların dayanaksız olduğunun en iyi kanıtı" ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda Polyanskiy, Batılı ülkelerin bu fırsatı kullanarak Rusya'nın tasarısını desteklemeleri gerektiğini, aksi halde ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olacaklarını ekledi.

2/7 The rest can be readjusted through this border point and through the crossline taking into account in particular, the changes on the ground, where we face the decrease of the de-escalation zone by 30% lately. — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) July 9, 2020

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Rusya, önceki gün BM Güvenlik Konseyi'nde, Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından Suriye'ye insani yardımların girişine olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak olan mekanizmanın yenilenmesini öngören Almanya-Belçika tasarısını veto etmiş ve konseye kendi karşı tasarısını sunmuştu.

Rusya'nın Suriye'ye Türkiye'den Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bab el Hava'dan sadece 6 ay uluslararası yardımların girişini öneren karar tasarısı, BMGK'de gereken 9 oya ulaşamadığı için reddedilmişti.

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Bab el Hava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

Mevcut sınır kapıları 10 Temmuz'da mekanizmanın görev süresinin dolmasıyla başka bir karar alınamadığı takdirde yardım konvoylarının geçişine kapanmış olacak ve yaklaşık 3 milyon Suriyeli için hayati derecede önem taşıyan yardımlar duracak.