Putin, Güvenlik Konseyi'yle görüştü: Libya'da barışçıl çözümün alternatifi yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya Güvenlik Konseyi'yle video konferans yöntemiyle uluslararası konuların görüşüldüğü bir toplantı yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un aktardığına göre, Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri Libya'daki durumu kapsamlı şekilde ele aldı.

Putin ve Rus yetkililer, Libya'da barışçıl çözümün alternatifi bulunmadığını vurguladı.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı bölümde ülkenin güneydoğusunda çözüm konusunda bir ilerleme olmamasından duyulan üzüntü dile getirildi. Rus yönetimi, Kiev'in Minsk ve Paris'te yapılan anlaşmaları yerine getirmediğini kaydetti.

Balkanlardaki durumu konuşan Putin ve üyeler, tüm süreçlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı doğrultusunda yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Rusya'daki sosyo-ekonomik konular da masaya yatırıldı.