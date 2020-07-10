Rus Ortodoks Kilisesi: Danıştay'ın Ayasofya kararını üzüntüyle karşıladık

Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi. Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Karara Danıştay savcısından bir itiraz gelmezse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Ayasofya camii olarak ibadete açılacak.

Karar uyarınca idarenin 30 gün içerisinde Ayasofya’nın müze öncesindeki durumuna getirerek, tamamının camii olacak şekle dönüştürmesi gerekiyor.