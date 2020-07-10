Rusya, uluslararası uçak seferlerinin başlatılabilmesi için 3 kriter belirledi

Basın toplantısı düzenleyen Golikova, Rusya ile diğer ülkeler arasında uluslararası uçuşların başlatılması konusundaki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

'Vaka sayısı, artış ve yayılma hızı düşük olmalı'

Sefer düzenlenecek ülkeler için 3 kriter belirlediklerini anlatan Golikova, "Birinci kriter, ilgili ülkedeki vakası 100 bin kişide 40'tan fazla olmamalı. İkincisi, son 14 gün içindeki günlük ortalama vaka artışı yüzde 1'in üzerinde olmamalı. Üçüncüsü de, enfeksiyon yayılma hızı yüzde 1'den fazla olmamalı" dedi.

'15 Temmuz'dan itibaren başlayabilir'

"Uluslararası uçuşların yeniden başlayacağı olası tarih olarak 15 Temmuz'u öngörüyoruz" diye devam eden Golikova, ilgili ülkelerdeki salgın durumunun her iki haftada bir bu kriterlere göre değerlendirileceğinin ve sefer düzenlenecek ülkeler listesinin buna göre güncelleneceğinin altını çizdi.

'Rusya giriş yapan yabancılar karantina uygulaması yerine belge ibraz edecek'

Bu arada Golikova, Rusya'ya giden yabancı ülke vatandaşlarının artık 2 hafta karantinada tutulmayacağını açıkladı.

Rus yetkili, bunun yerine yabancıların Rusya'ya giriş yapmadan en fazla 3 gün önce alınmış 'Kovid-19 negatif test sonucunu' ya da hastalığı geçirdiklerine dair bir belgeyi ibraz etmelerinin yeterli olacağını ifade etti. Golikova, antikor bulunduğunu gösteren bir belgenin de geçerli olacağını kaydetti.

Golikova, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) yetkililerinin havaalanlarında yurtdışından gelenlere rasgele Kovid-19 testi yapabileceğini de ekledi.

Rusya’da koronavirüsle mücadele merkezi, Ulaştırma Bakanlığı, Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya ve havayolu şirketi Aeroflot’un uluslararası uçuşları iki aşamada yeniden başlatma teklifini kabul etmişti.