Zaharova, Trump’ın ‘yeni füze’ açıklamasıyla dalga geçti: Şaşkınlığımız sürüyor

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın mevcut muadillere göre 17 kat daha hızlı füzeler geliştirdikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Zaharova, “Hız harika bir şey. Bir de hedefi tuttursalar. Yoksa 2018’de ‘güzel, yeni ve akıllı füzelerin’ başına geldiklerini hatırlıyoruz” diye yazdı.

Zaharova bu yorumuyla ABD, İngiltere ve Fransa’nın 2018’de Suriye’ye düzenlediği füze saldırısına işaret etti. Rusya Genelkurmay Başkanlığı, bu üç ülkenin fırlattığı toplam 105 füzeden sadece 22’sinin hedefe ulaştığını bildirmişti. Çok pahalı ve ‘akıllı’ füzelerin en çok sivil binalara zarar verdiği belirtilmişti. Ayrıca 2 füzenin patlamadığı ve Rus askerler tarafından incelenmeye alındığı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ABD Güney Komutanlığı’nın Florida eyaletindeki karargahında, ülkesinde “diğer tüm hızlı füzelerden 17 kat daha hızlı bir füze” geliştirilmekte olduğunu belirterek, “Öyle hızlı uçuyor ki onu görmek çok zor. Bizde, başka kimsenin aklına gelemeyecek şeyler var” ifadesini kullandı.