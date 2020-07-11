Rus Senatör Kondratyev: Ayasofya kararının Rusya ile ilişkilere etkisi olmayacak

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin, iktidarın ülke içinde puanını yükseltme amacına hizmet ettiğini söyleyen Rus Senatör Kondratyev, bu kararın Rusya ile ikili ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Aleksey Kondratyev, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin Ruslara karşı atılan bir adım olmadığını kaydederek, "Bu öncelikle Türkiye yönetiminin kendi vatandaşları arasında puanını yükseltmeye yönelik bir hamle" diye konuştu.

"Türkiye ile gerilim beklemiyorum ve karşılıklı tokat atılmasını istemiyorum, üstelik bizde kilise devletten ayrılmıştır" diyen Rus Senatör, Rusya nüfusunun dörtte birinin Müslüman olduğunu hatırlatarak, "Türkiye’nin iç kararlarını tartışmak için de hiçbir yetkimiz yok. Bu sorunun ahlaki boyutu başka bir mesele. Rus Ortodoks Kilise’nin bu konuda açıklamaları oldu. Bu açıklamalara kulak verilmemesi çok üzücü" dedi.

Bu sorunu diplomatik yollarla çözüme kavuşturma şansı olduğunu dile getiren Kondratyev, "Bu büyük ölçüde gerek Ortodoks, gerek Katolik gerekse Protestan olsun bir dizi Hıristiyan ülkenin sergileyecek ortak pozisyona bağlı" ifadelerini kullandı.