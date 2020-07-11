Rusya'dan bazı ülkelere uçuşları yeniden başlatma teklifi

Rosaviatsiya’dan yapılan açıklamada,"Bir dizi ülkenin sivil havacılık kurumlarına, karşılıklı olarak dış hat seferlerini yeniden başlatma teklif ve şartlarını içeren mektuplar gönderildi. Bazı ülkelerin sivil havacılık kurumları, uçuşları yeniden başlatmaya ilgi duydukları yönünde yanıtlarını verdi. Rusya havacılık idaresi, bu ülkelerden mevkidaşlarla karşılıklı talepleri netleştirme konusunda ek görüşmeler yapıyor. Bu taleplerin yerine getirilmesi ikili uçuşların açılması yönünde karar alınmasına yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya hükümetinin talimatlarına uygun olarak uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için gereken bir dizi önlem uygulandığı kaydedilirken, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ve Rusya federal organlarının pozisyonu esasında uluslararası uçuşların yeniden başlatılması amacıyla Rosaviatsiya tarafından, yabancı ülkelerle uçuşların aşamalı olarak yeniden başlaması için bir plan geliştirildi" denildi.

Önce epidemiyolojik durumu iyi olan ülkeler açılacak

Rosaviatsiya’nın açıklamasında, "İlk aşama, sağlık ve epidemiyolojik durumun en iyi olduğu ülkelerle hava trafiğinin açılmasını öngörüyor. Uluslararası uçuşların yeniden başlatılması yönündeki çalışmalar mütekabiliyet temelinde inşa edilecek" diye kaydedildi.