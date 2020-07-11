Rusya Federasyonu Sivil Meclisi: Ayasofya kararı Türkiye'nin uluslararası imajını olumsuz etkileyecek

Rusya Federasyonu Sivil Meclisi Etnik ve Dinlerarası İlişkilerin Uyumlaştırılması Komisyonu Başkanı Vladimir Zorin, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının üzücü olduğunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı desteklemesinin ülkenin uluslararası imajını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Zorin, "Türkiye Danıştayı’nın kararından sadece üzüntü duyabiliriz. Aslında uluslararası toplumun sesini dinleyecekleri konusunda şüphelerim vardı. Türkiye Cumhurbaşkanının dengeli bir karar vereceğini ve Atatürk’ün belirlediği ve onun zamanında bu tarihi anıtın müze statüsüne karar verildiği geleneği bozmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danıştay’ın kararını onaylamasının Türkiye’nin uluslararası imajını olumsuz etkileyebileceğini de sözlerine ekledi.