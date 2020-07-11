'Rusya ikinci bir pandemi dalgası riski altında uluslararası uçuşları başlatmayacak'

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazetecilere verdiği demeçte, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) 9 Avrupa ülkesi ve Çin ile uluslararası uçuşların yeniden başlatılması önerisini yorumlayan Çernişenko, "Böyle bir bilgiye sahip değilim, ne teyit ne de rededebilirim, bazı ülkelerde gözlemlediğimiz ikinci dalganın tehlikesiyle ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Çernişenko, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Vatandaşların sağlığını tehlikeye atamayız. Aksi halde, neden bu kadar çok çaba harcandı, bu kadar çok hayat kurtarıldı, şimdi düşüncesizce bu tür eylemleri kabul etmek için mi?"

Çernişenko, farklı ülke hükümetlerinin Rus vatandaşlarının güvenliğini garanti etme kabiliyetine ilişkin belirsizlikler olduğuna dikkat çekerek, "Herkesin ayrılmak istediği açıktır ve havayolu şirketleri de uçuşlara devam etmek istiyor, ancak vatandaşlarımızın güvenliği en önemli unsurdur" dedi.

Her şeyin epidemiyolojik duruma bağlı olacağına vurgu yapan Çernişenko, bölgelerin yetkilileri ve ilgili departmanları, bölgelerindeki bazı kısıtlamaları kaldırmaya karar verirken, epidemiyolojik durumu kontrol edebildiklerini, ancak böyle bir kontrol ve yönetilebilirliğin Rusya dışında uygulanmasının son derece zor olacağını kaydetti.

Çernişenko, virüse karşı bir aşının bulunmasının durumu kolaylaştırabileceğini belirterek, "Ancak aşı hala test aşamasında, bu nedenle bu konuda spekülasyon yapmak için henüz erken" diye konuştu.