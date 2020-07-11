Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesi üzücü

Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Toçenov, Türkiye’nin Ayasofya’nın müze statüsünü değiştirerek camiye çevrilmesi kararının üzücü olduğunu belirtti.

Toçenov, Ayasofya'nın müze statüsünün değişmesine ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamasında, "Şu anda, Atatürk zamanından bu yana, genel olarak Ortodoks olan ve öyle kalacak olan bu mabed, yine de daha önce bir camiydi, sonra ortak kullanılan bir müzeye dönüştü. Ancak yine de Müslüman bir ülkenin topraklarında bulunuyor. Elbette, böyle davranmaları üzücü bir olaydır, çünkü kültür ve tarih olduğu için korunması gerekiyor. Çifte kullanımın olduğu gibi korunması gerekiyordu, doğru olan buydu. Böylesi çok daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı.