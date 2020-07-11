Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı: İsteyenlerin Ayasofya'yı sorunsuz bir şekilde ziyaret edebileceğinden eminiz

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Elbir Krganov, Ayasofya'nın statüsünün değişmesi sonrası bu camiyi ziyaret etmek isteyenler için hiçbir engel çıkarılmayacağından emin olduklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Krganov, "İsteyenlerin camiyi ziyaret etme konusunda hiçbir engelle karşılaşmayacağından eminiz. İslam'da camileri ziyaret etme usulü bu şekildedir. Camiler, Allah'ın evidir ve bizler onun misafiriyiz" dedi.

İslami kurallara göre Mekke ve Medine'deki iki kutsal cami dışında her isteyenin uygun kıyafetlerle dünyadaki tüm camileri ziyaret edebileceğini ve hatta namaz sırasında camide bulunabileceğini anımsatan Krganov, "Başka dine mensup turistler ve yerel sakinler, birçok camide ibadet sırasında balkona çıkarak namazın bitmesini bekliyor ve ana salonları geziyorlar. Ziyaret prosedürü cami görevlileri tarafından belirleniyor" ifadelerini kullandı.