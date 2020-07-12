'Rusya'nın Ayasofya kararına nüfuz etme imkanı yok'

Rus Senatör Cabarov, Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının bir hata olduğunu ancak Rusya'nın bunu engelleyecek mekanizmalara sahip olmadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, "Kararın hatalı olduğunu birçok kez dile getirdik. Hem Rusya Ortodoks Kilisesi ve Devlet Duması, hem de önde gelen siyasetçiler Türk yönetimine çağrıda bulundu. Ancak Rusya, bu kararı değiştirmek için hiçbir şey yapamaz, zira Ayasofya Türkiye'nin topraklarında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin İslam alemine bir şey kazandırmayacağını kaydeden Cabarov, "Bu karar, halkları uzlaştırmıyor aksine karşı karşıya getiriyor. Bu bir hata" diye ekledi.