Metropolit Hilorion'dan Ayasofya yorumu: Tüm dünyadaki Ortodokslara vurulan bir darbe

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Ayasofya'nın statüsünü müzeden camiye kararının tüm dünyadaki Ortodokslar için bir darbe olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın statüsünün 86 yıl aradan sonra değiştirilmesine Rusya Ortodoks Kilisesi'nden bir tepki daha geldi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Hilarion, "Bu, tüm dünyadaki Ortodokslara vurulan bir darbe. Zira Katolikler için Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası ne ifade ediyorsa, dünya genelindeki Ortodoks Hristiyanlar için de Ayasofya o kadar önemli bir sembol. Bundan dolayı söz konusu kararı büyük bir üzüntüyle karşıladık" dedi.