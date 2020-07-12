Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 6615 arttı

Rusya’da son 24 saatte 6615 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 727 bin 162’ye yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı gün içinde 6615 arttı. Yeni vakaların 1491’inde bir semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’daki günlük vaka artışı 679 oldu. St. Petersburg’da ise 293 vaka görüldü.

Gün içinde 3615 kişi taburcu edildi. İyileşen hasta sayısı şimdiye kadar 501 bin 61’e yükseldi.

Diğer yandan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 130 artarak 11 bin 335’e çıktı.

Rusya’daki toplam vaka sayısı ise 727 bin 162’ye ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre şimdiye kadar 23 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı.