Rus Senatör: Ayasofya ile ilgili karar dini ve psikolojik bir set yarattı

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Ankara’nın Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararının, yapının herkese açık ve erişilebilir oluşu önünde dini ve psikolojik bir set yarattığını ifade etti.

Telegram’dan açıklama yapan Puşkov, “Ayasofya daha önce müzeydi ve bu yapıyı herkes için açık, erişilebilir kılıyordu, ancak artık böyle olmayacak. Ankara’nın kararı, bu açıklığın önünde dini ve psikolojik bir set yarattı” ifadelerini kullandı.

Puşkov, Ayasofya’da bulunan 6-7. yüzyıldan kalma fresklerin akıbetinin de belirsiz olduğunu kaydetti.