Putin: Ukrayna ile ilişkilerin bozulması meselesi temelde Kırım ile ilgili değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ilişkilerin bozulmasının temelde Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanması ile ilgili olmadığını, bozulmanın Kiev’deki darbenin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Rossiya-1’de konuşan Putin, Ukrayna ile ilişkiler hakkında, “Olayların kronolojisine bakarsak, ilk önce darbe gerçekleşti ve yönetim ele geçirildi. Ondan sonra bizim görüşlerimiz ve Ukrayna yönetiminin yolu tümüyle zıt gitmeye başladı, onlarla ayrıldık. Ardından Kırım Rusya’ya geri döndü, bunun aksi olmadı. Yani Ukrayna ile ilişkilerimizin bozulması temelde Kırım’la bağlantılı değil” dedi.

Putin, ilişkilerdeki olumsuz eğilimin eninde sonunda biteceğini ifade etti.