Bloomberg: Ruslar Türkiye ve Mısır’a giriş yolunu buldu

Belarus tur operatörü Travel House, Türkiye ve Mısır’ın sınırlarını açmaya başlamasının ardından Ruslardan bu ülkelere seyahat talebinde büyük bir artış olduğunu belirtti.

Bloomberg’e konuşan Travel House Ticari Direktörü Yuriy Surkov, “Talep çok büyük. Mısır ve Türkiye'ye yapılan tüm uçuşlar temmuz ortasından sonraki tarihler için rezerve edildi” ifadelerini kullandı.

Surkov, Rus turist sayısının Belarus’tan Türkiye ve Mısır’a gidenlerin toplamının yüzde 40’ını oluşturduğunu belirterek “Bölgesel havaalanlarından ek uçuşlar düzenliyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Rus turistlerin, sınırını kapatmayan Belarus üstünden Türkiye’ye uçmalarını yasaklamayacaklarını, ancak pandemi döneminde seyahat edecek vatandaşlara, kararlarını dikkatle ve sağduyuyla almaları uyarısında bulunmuştu.