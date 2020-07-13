Peskov: Putin, 2. Dünya Savaşı ile ilgili makale yazmaya devam edecek

Peskov, Putin’in kaleme aldığı 'Büyük Zaferin 75. yılı: Tarih ve gelecek karşısındaki ortak sorumluluk' başlıklı makalenin 19 Haziran’da yayınlandığını, ancak üzerinde uzun süre çalıştığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, makalenin ilk olarak pandeminin yayılmasından önce, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin yeni yıl öncesi geleneksel zirvesinde açıklandığını belirterek “Bu zirvede, makaleyi ilk arşiv çalışmalarını paylaşarak duyurdu” dedi.

Peskov, bu çalışmanın, ülke tarihinin tahrif edilmesini ve gerçeğin çarpıtılmasını önlemek açısından kesinlikle devam edeceğini belirterek, “Bu tür çarpıtmalar ülkemizin batısındaki meslektaşlarımız tarafından devam ederse, Putin her zaman tarihsel gerçeği savunacaktır” ifadesini kullandı.