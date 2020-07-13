Rusya Dışişleri: Ayasofya konusunda özenli davranmak gerektiğini Ankara’ya iletiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye’de Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesini öngören kararın iptal edilmiş olması hakkındaki bir soruya yanıt verdi. Bogdanov, “Tabii ki bu bir dünya kültür mirası meselesi, UNESCO’nun meselesi. İstanbul’daki Ayasofya gibi çok özel olan tarihi ve kültürel bir yere çok özenli ve dikkatli davranılması gerekir” dedi.

Bogdanov şöyle devam etti: “Bunun herkes tarafından anlaşılır bir görüş olduğunu düşünüyorum ve biz de bu düşünceyi temel alarak birtakım resmi açıklamalar yaptık ve Türkiye Cumhuriyeti liderliğine de bu görüşümüzü iletiyoruz.”

Rusya’dan Ayasofya’nın müze statüsünün iptali ve ibadete açılması tartışmalarına ilişkin yapılan resmi açıklamalarda şimdiye dek, bunun ‘Türkiye’nin iç meselesi’ olduğu belirtildi, ancak herhangi bir karar alınırken Ayasofya’nın bir dünya mirası olduğunun da unutulmaması gerektiği çağrıları yer aldı.