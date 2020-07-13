Kremlin: Putin, Erdoğan’a Ayasofya kararının Rusya’da uyandırdığı tepkiyi aktardı

Kremlin’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Erdoğan da Rusya liderine, isteyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.