Rus Dışişleri'nden Bakü ve Erivan'a derhal ateşkes çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azeri ve Ermeni mevkidaşlarına yeniden çatışmalara sahne olan sınırda derhal ateşkes sağlama, üstlenilen yükümlülüklere istinaden itidalli davranma çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Görüşmelerde Azeri-Ermeni sınırındaki gerilimin konuşulduğunu aktaran Rus Dışişleri, "Lavrov, taraflara derhal ateşkesi sağlama, üstlenilen yükümlülükler ve AGİT Minsk Grubu eş temsilcileri olarak Rusya, ABD ve Fransalı temsilcilerin ve AGİT Dönem Başkanı'nın Kişisel Temsilcisinin önerileri uyarınca itidalli davranma çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre Lavrov, Rusya'nın hem ulusal düzeyde hem de AGİT Minsk Grubu eş başkanlığı kapsamında Bakü ve Erivan arasındaki temaslara ilişkin olarak arabuluculuk misyonunu gerçekleştirmeye devam edeceğini iletti.

Ayrıca Lavrov, tüm Minsk Grubu üyelerinin oluşan duruma ilişkin değerlendirmelerinde sorumlu yaklaşım sergilemelerinin ve gerilimi tırmanmasını körükleyebilecek açıklama ve eylemlerden kaçınmalarının önem arz ettiğinin altını çizdi.