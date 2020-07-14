ATOR: Türkiye, belli koşullar altında Rus turistleri kabul etmeye hazır olduğunu resmi olarak bildirdi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkenin belirli koşullar altında Rus turistleri kabul etmeye hazır olduğunu resmi olarak bildirdiğini söyledi.

NSN ajansına konuşan Lomidze, belirli koşullar çerçevesinde Rus turistleri kabul etmeye hazır olduklarını resmi olarak bildiren ülkeleri sıraladı.

Lomidze, “Bunlar Türkiye, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Maldivler, Hırvatistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkeler kesin turistik güzergâhlar ve Rusya pazarındaki yüksek talepten faydalanıyorlar” dedi.

Lomidze ayrıca her yerde salgın nedeniyle belli başlı kısıtlamaların mevcut olduğunu, birçok ülkede sınırı geçen turistin Kovid-19 taşımadığına dair belge istendiğini belirtti.

Lomidze, yakın zamanda Rus turistleri kabul etmeye hazır olan ülkelerin sayısının artabileceğini ifade etti.