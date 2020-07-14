ATOR'dan THY açıklaması: Uçuşların başlayacağı anlamına gelmiyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) 1 Ağustos itibarıyla Rusya'ya uçuşlara başlayacağını açıklayıp bilet satışına başlamasını değerlendiren Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, THY'nin adımının uçak seferlerinin yapılacağı anlamına gelmediğini ve Türkiye'yle uçuşların başlayacağı tarihin henüz belli olmadığını kaydetti.

Lomidze, "Haziran ayında THY, temmuzda Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurmuştu. Aktif şekilde bilet satışı yapıldı ve tüm temmuz seferleri ağustosa ertelendi. Seferlerin başlamasını öngören herhangi bir devletlerarası anlaşmayla ilgili bilgi olmadığı ve Türkiye, Rospotrebnadzor'un onayladığı gereklilikleri karşılayan ülkeler listesinde yer almadığı için THY'nin ağustos ayı uçuş tarihlerinin güncel olduğunu ve uçuşların düzenleneceğini doğrulamak zor" ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketlerinin bilet satışlarını ilan etme hakkına sahip olduğunu kaydeden Lomidze, ancak bu konuda Rus ve yabancı havayolu şirketlerinin satışlarına göre hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Lomidze, uçuşların başlayacağının göstergesinin devletlerarası anlaşmalar ve hükümet makamlarının nihai kararları olacağını ekledi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları, 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai uçuşlarına başlayacağını duyurmuştu.