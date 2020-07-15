Rusya sınırları yakınlarında NATO keşif uçakları tespit edildi

Hedeflerin belirlenmesi ve önlenmesi için Kuzey Filo ve Güney Askeri Bölge’ye ait savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Barents Denizi üzerinde tespit edilen hedefin Norveç’e ait Lockheed P-3 Orion keşif uçağı, Karadeniz üzerindeki hedeflerin de ABD’ye ait Boeing P-8 Poseidon ve Boeing RC-135 keşif uçakları ile MQ-9 Reaper insansız hava uçağı olarak belirlendiği kaydedildi.

NATO uçaklarına güvenli mesafede eşlik edildiği ifade edilen açıklamada, hedefleri Rusya sınırından uzaklaştırdıktan sonra Rus savaş uçaklarının geri döndüğü aktarıldı.

Yabancı uçakların Rusya sınırını ihlal etmediği, uçuşların uluslararası kurallara uygun gerçekleştirildiği belirtildi.