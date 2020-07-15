Peskov: Putin yarın Kırım'da yeni savaş gemilerinin inşa aşamasını başlatacak

Peskov, "Devlet Başkanı yarın Kırım'da çalışacak. Kerç'teki 'Zaliv' tersanesinde Rusya Donanması için inşa edilecek savaş gemilerinin omurgasını kızağa koyma törenine katılacak. Putin yine oradan yeni gemilerin kızağa oturtulacağı Severodvinsk, Sevmash, Severnaya Verf gemi inşa tesisleriyle yapılacak video konferansa katılacak" dedi.

Putin'in Kerç'te faaliyet yürüten gemi inşa şirketlerinin yetkilileriyle de görüşeceğini kaydeden Peskov, Rus liderin yarınki programında başka görüşmelerin ve uluslararası telefon görüşmelerinin olduğunu ifade etti.