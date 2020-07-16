Rus milletvekili Slutskiy: ABD, müttefiklerini hiçe sayarak yaptırım yoluyla çıkarlarını ilerletiyor

Almanya parlamentosunun ekonomi ve enerji komitesi başkanı Klaus Ernst’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Kongre’deki bir dizi komitenin başkanlarına gönderdiği mektupta, Kuzey Akım-2’ye karşı yaptırımlardan vazgeçme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Slutskiy, “Bu mektuba göre, Avrupa ABD’nin, “AB içinde demokratik yolla alınan kararlara saygı duymasını” bekliyor” dedi.
Slutskiy, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamasının, bir nevi Almanya’ya yanıt. ABD kendi çıkarları dışında kimsenin kararlarına ve çıkarlarına saygı duyma niyetinde değil. Böyle bir politika er veya geç bumerang etkisiyle Washington’un kendisini çok kötü bir şekilde vuracak” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Akım-2 ve TürkAkım’ına karşı CAATSA yaptırımlarını uygulayacaklarını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)