Rus milletvekili Slutskiy: ABD, müttefiklerini hiçe sayarak yaptırım yoluyla çıkarlarını ilerletiyor

Rus milletvekili Slutskiy, ABD’nin Kuzey Akım-2 ve TürkAkım’a karşı yaptırımlar uygulayarak partnerleri ve müttefiklerinin bile çıkarlarını hiçe sayarak açık bir şekilde haksız rekabet yürütüyor.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı, bugünkü basın toplantısında, “Kuzey Akım-2 ve TürkAkım’a karşı getirilen ek yaptırımlar, ABD tarafından küstahça ve açık bir haksız rekabetin tezahürü. Washington, NATO içindeki partnerlerine ve müttefiklerine doğrudan zarar vermesine rağmen halen yaptırım sopasının yardımıyla tamamen kendi ekonomik diktesini dayatmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Almanya parlamentosunun ekonomi ve enerji komitesi başkanı Klaus Ernst’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Kongre’deki bir dizi komitenin başkanlarına gönderdiği mektupta, Kuzey Akım-2’ye karşı yaptırımlardan vazgeçme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Slutskiy, “Bu mektuba göre, Avrupa ABD’nin, “AB içinde demokratik yolla alınan kararlara saygı duymasını” bekliyor” dedi.

Slutskiy, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamasının, bir nevi Almanya’ya yanıt. ABD kendi çıkarları dışında kimsenin kararlarına ve çıkarlarına saygı duyma niyetinde değil. Böyle bir politika er veya geç bumerang etkisiyle Washington’un kendisini çok kötü bir şekilde vuracak” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Akım-2 ve TürkAkım’ına karşı CAATSA yaptırımlarını uygulayacaklarını açıklamıştı.