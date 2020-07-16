Rus vekil: Erdoğan bazı dini tesisleri Rusya'ya devretmeli

Rusya Federal Meclisi'nin resmi yayın organı Parlamentskaya Gazeta'ya demeç veren Duma Sivil Toplumu Geliştirme, Toplumsal ve Dini Derneklerin Sorunları Komitesi Başkanı Gavrilov, Ruslar tarafından inşa edilen ve devrim öncesi Rusyası'na ait olan bazı dini tesislerin Rusya'ya devrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

'Şartlar olgunlaştı'

Bu tesislere sadece kiliselerin değil, aynı zamanda tapınakların, hac merkezlerinin ve otellerin de dahil olduğunu kaydeden Gavrilov, Rusya Ortodoks Kilisesi'ne ait en az 7 kilisenin devrinin söz konusu olabileceğini ve bu sorunun çözüme kavuşması için şartların olgunlaştığını savundu.

Gavrilov, "Bu tesisler İstanbul'un yanı sıra Rus turistler ve hacılar arasında popüler olan Antalya, Aziz Nikolaos'un eğitim verdiği ve gömüldüğü Demre gibi yerlerde bulunuyor. Türkiye'nin ilgili kentlerindeki yönetimler, Rus konuklar ve yatırımcılar için elverişli koşulların oluşturulması için bizlere bu imkanları sunmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Rus vekil, devir sürecinin başlatılması için Erdoğan'ın 'iyi niyetinin' ve ilgili tesisleri Rusya'ya devretmeye hazır olduğunu açıklamasının gerektiğini belirterek, bu kararın erdemli bir hareket olacağını söyledi.

'Ayasofya'nın statüsü değiştirilmişken bu konuda adım atılması mantıklı olur'

Gavrilov, "Erdoğan, Türkiye'nin diğer dünya dinlerinin inananlarına saygıyla yaklaştığını birçok kez dile getirdi. Madem öyle, Ayasofya'nın statüsü de değiştirilmişken Hristiyan tesislerin Rusya'ya devri konusunda adım atılması, Türk lider için çok mantıklı olacaktır. Mülkiyet hakkı, İslam'da da kutsaldır" diye ekledi.