Moskova’daki izinsiz gösterilerde 132 kişi gözaltına alındı

Moskova Polis Dairesi’ne göre, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve polis tarafından kentte topum düzenini bozma girişimi engellendi. 132 kişi gözaltına alındı.

Sputnik muhabiri, polisin yalnızca caddeye çıkan ve güvenlik güçlerinin uyarılarını dikkate almayanları durdurduğunu aktardı.

Anayasaya yönelik halk oylamasının sonuçlarına karşı dün akşam Moskova’daki Puşkin Caddesi’nde izinsiz gösteri başlatıldı.

Rusya’da gerçekleştirilen halk oylamasında vatandaşların yüzde 77.92’si anayasal değişiklikler için ‘evet’, yüzde 21.27’si de ‘hayır’ oyu vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, polisin izinsiz gösterilerdeki eylemleriyle ilgili, “Polisin eylemlerini orantısız olarak nitelendiremem. Bu orantısızlık mı bilmiyorum. Bu konuda yalnızca güvenlik güçleri yorumda bulunabilir” dedi.

Peskov ayrıca hukuk ve vatandaşların haklarının kesinlikle aynı şekilde korunması gerektiğini ifade etti.

Peskov, ayrıca protestolar sırasında caddelerin kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu da belirtti.