Putin: Pandemi kaynaklı kriz döneminde aldığımız kararlar tam isabet sağladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsün yol açtığı krizle mücadele için aldıkları kararların 'tam isabet sağladığını' ancak bu süreçte bazı sorunların da yaşandığını söyledi.

Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ve ilgili bakanların katılımıyla yapılan, önümüzdeki üç yıllık bütçenin ele alındığı toplantıda ekonomideki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus lider, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkileri karşısında çocuklu ailelere yapılan doğrudan ödemeleri, işsizlik maaşının artırılmasını, vergi ödemelerinin iptal edilmesini, ana sektörlerdeki işletmelere ek siparişler verilmesini anımsatarak "Aldığımız kararlar tam isabet sağladı. Ancak birtakım sorunlar da yaşandı" dedi.

'Rusya'da ekonomik hareketlilik kademeli olarak yeniden sağlanıyor'

'Yaklaşık 3 milyon işsiz var'

Pandeminin ve ona bağlı olarak uygulanan kısıtlamaların küresel ekonomiyi kelimenin tam anlamıyla dondurduğunu söyleyen Putin, şöyle devam etti; "Çoğu ülkede birçok üretim tesisi, şantiye durdu, ticari hacimleri düştü. Bazı yerlerde işsizlik de kritik seviyeye kadar yükseldi. Rusya'ya bakacak olursak, nisanda GSYİH yüzde 12, mayısta yüzde 10.9 azaldı. Durum, hızlı önlemler almamızı gerektirdi. Objektif olursak, elbette tüm sorunları çözemedik . Krizin derinliği çok ciddiydi ve olumsuz sonuçları vatandaşlar tarafından hissedildi. Ancak önceki yıllarda sorumluluk bilinciyle yürütülen bütçe ve para politikaları, biriktirilen rezervler sayesinde tam zamanında isabetli, Rusya için emsalsiz kararlar aldık. Bugün söyleyebiliriz ki, bu önlemler sonuç verdi, krizin şiddetini önemli ölçüde azaltma imkânı sağladı. Bugün kısıtlama uygulamalarını kaldırdıkça Rusya'da ekonomik hareketlilik kademeli olarak yeniden sağlanıyor.”

Putin, işgücü piyasasında zorlukların halen devam ettiğine dikkat çekti.

Pandemi döneminde Rusya'da işsizlik artışının diğer ülkelere kıyasla çok daha düşük olduğunu kaydeden Putin, "Birçok işletme ve şirket, normal çalışma düzenine döndü. Esnek çalışma düzenlerini iptal ediyorlar, ücretsiz izne gönderdikleri çalışanları geri çağırıyorlar. Ancak işsiz sayısının halen yüksek olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bugün itibarıyla iş kurumlarında yaklaşık 3 milyon işsiz kayıtlı" diye konuştu.

'Bütçe anayasal düzenlemelerin ruhunu yansıtmalı'

Bu arada Putin, üç yıllık bütçenin temmuz başındaki halk oylamasında kabul edilen anayasal düzenlemelerin ruhunu yansıtması gerektiğini söyledi.

Rus lider, "Vatandaşlarımız anayasayla ilgili bir karar aldı. Bizler, üç yıllık bütçede onların duygularını dikkate almalıyız. Bütçe, güncellenen anayasanın ruhunu ve vatandaşların isteklerini yansıtmalı" diye ekledi.