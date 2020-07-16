Zaharova: Libya'daki çatışmanın daha geniş bir uluslararası boyut kazanma tehdidi artıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya'da kalıcı barış sağlanamaması nedeniyle bu ülkedeki çatışmaların daha geniş bir uluslararası boyut kazanma tehdidinin arttığını vurguladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Libya'da barışın sağlanamaması nedeniyle yükselen tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu durumun siviller arasında yeni can kayıplarına ve sosyo-ekonomik altyapıda daha fazla yıkıma gebe olduğunu kaydeden Zaharova, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi'nin Mısır'ın müdahalesine onay vermesine atıfta bulunarak çatışmaların daha geniş bir uluslararası boyut kazanma tehdidinin arttığını belirtti.