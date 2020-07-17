Peskov: Putin’le Erdoğan birbirine benziyor, bu nedenle ortak çözüm bulabiliyorlar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bir ropörtajında, Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birbirlerine benzediğini, bu nedenle de çok güç durumlarda dahi beraber bir çözüm bulabildiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da yayın yapan Avtoradio radyosuna röportajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, görüşmeleri esnasında sorunları somut bir biçimde ortaya koyduğunu ve ‘gerçekten dediği şeyi kastettiğini’ belirtip daha sonra da hemen sözünü verdiği şeyi yerine getirdiğini söyledi.

Peskov şöyle devam etti: “Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu bakımdan birbirlerine benziyorlar, bu nedenle de çok, çok güç ve karmaşık durumlarda dahi bir sonuç ve çözüm elde edebiliyorlar.”

Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri ve Türk mevkidaşının görüşmelerinde her daim bir neticeye varılmasının sebepleri hakkındaysa, “Hem Putin hem de Erdoğan dediklerinin sorumluluğunu alıyorlar, her ikisi de durumun kontrolünü elinde tutuyor, her ikisi de belirleyici ve hızlı kararlar alabiliyorlar” dedi.