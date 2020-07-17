Rusya: Batılı ülkeler talep ederse, Kovid-19 aşısının üretim sırlarını paylaşmaya hazırız

Koronavirüs aşısı üretim teknolojisinin Batılı muadillerinin ötesinde olduğunu ve patentini aldıklarını belirten N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, gerektiğinde bu teknolojiyi diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Rusya bağlantılı hackerların İngiltere, ABD ve Kanada'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili yapılan çalışmaların verilerini çalmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

Rusya'da Kovid-19 aşısı üzerindeki klinik testleri yürüten kurumlardan biri olan N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Gintsburg, Sputnik'e verdiği demeçte bu iddiayı yanıtladı.

Söz konusu ülkelerdeki hiçbir bilim insanının Rusya'ya suçlamada bulunmadığının altını çizen Gintsburg, "Zira onlar, bunun tamamen aptallık olduğunu ve külliyen siyasi bir hareket olduğunu anlıyorlar" dedi.

Rusya'da hazırlanan aşının üretiminde kullanılan teknolojinin son 25 yılda geliştirildiğini, eşsiz olduğunu ve patentini aldıklarını kaydeden Gintsburg, bu teknolojinin parametreleri bakımından Batılı muadillerinin önünde olduğunu vurguladı.

Gintsburg, Batılı meslektaşların talep etmesi halinde, yeryüzünün pandemi kaynaklı olumsuzluklardan kurtulması için Rusya'nın sahip olduğu aşı üretim alanındaki sırları memnuniyetle paylaşacaklarını kaydetti.

Gintsburg, hafta başında yaptığı açıklamada, klinik testleri devam eden yeni tip koronavirüs aşısının 14-15 Ağustos'ta piyasaya sunulmasını beklediklerini söylemişti.