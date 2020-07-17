Rusya Sağlık Bakanı Muraşko'dan uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili açıklama

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, uluslararası uçuşların başlamasının gerektiğini, ancak beraberinde koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına da ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Muraşko, uluslararası uçuşların başlatılmasıyla ilgili, “Uçuşların yeniden başlatılması gerekli, ancak bulunduğumuz durumda herhangi bir hafifletmeye belirli düzenlemeler, kısıtlamalar ve uyarılar da eşlik etmeli” dedi.

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) Ulaştırma Bakanlığı’na Rusya’nın ilk aşama olarak uçuşların başlayabileceği 13 ülkeden oluşan bir liste gönderdiği belirtilmişti.

Salgın durumu konusunda uygun görülen ülkeler arasında İngiltere, Macaristan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Finlandiya, Vietnam, Çin, Moğolistan ve Srilanka yer alıyor.