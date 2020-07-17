Rus Senatör Cabarov, ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırım tasarısını değerlendirdi

Rus Senatör Cabarov, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 tesliminin, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen durmayacağını, anlaşmanın yerine getirildiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan ve S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını değerlendirdi.

Cabarov, Sputnik’e açıklamasında, “Kongrenin kararı ne olursa olsun anlaşmadan geri dönüş yok. Anlaşma uygulanmaya başladı bile” ifadesini kullandı.

Rus Senatör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Washington’un tehditlerine boyun eğecek bir kişi olmadığını belirterek, “Erdoğan inatçı bir adam, bu tehditlerin onu etkilemesi mümkün değil” dedi.