‘Demir’in S-400 açıklaması, F-35 taahhüdünü yerine getirmeyen ABD’ye nefretin göstergesi’

Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Aleksandr Perenciyev, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini koruyacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

S-400’ün teknoloji sırlarını ortaya çıkarmanın zorluğuna dikkat çeken Perenciyev, askeri teknik işbirliğinin verilerin üçüncü tarafa aktarılmamasını öngördüğünü belirterek, “Zaten burada aktarılacak çok az şey var. Şu anlamda ki, bu sistemi küçük parçalara ayırsalar bile sırlarını anlayacakları anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin, Rusya’yla askeri teknik işbirliğini sürdürmek istediğini gösteriyor” diyen Perenciyev, “Bunu bu denli açık şekilde dile getirmeleri, ABD’ye F-35 taahhütlerini yerine getirmediklerinden dolayı duydukları tiksintiyi göstermek istedikleri anlamına geliyor” diye ekledi.

SETA’nın Washington şubesinin düzenlediği bir panelde Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliği konusunda değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini koruma teminatını bir kez daha teyit etmiş, Rusya’nın kendi S-400 sistemlerinin verilerine ilişkin kaygılarını dile getirdiğini ve Türkiye’nin bu sistemleri korumayı vaat ettiğini belirtmişti.