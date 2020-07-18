Rus Ortodoks Kilisesi: Ayasofya'daki durum Ukrayna'daki bölünmenin meşrulaştırılmasının bir sonucudur

Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ve Ortodoks dünyasının ayrışmasının, Rum Ortodoks Patrikhanesinin Ukrayna'daki bölünmeyi meşrulaştırmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Sinod toplantısı 16-17 Temmuz tarihlerinde Moskova Patrikhanesi ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in başkanlığında gerçekleşti.

Rus Ortodoks Kilisesi basın servisinden yapılan açıklamada, “Kardeş kiliselere hitap ederken, bugün kutsal Ortodoks Kilisesi için böylesine üzücü bir olayı Ortodoks dünyasının bölünmüş bir şekilde karşılamasının, Ukrayna'daki bölünmenin antikanonik meşrulaştırılmasının doğrudan bir sonucu olduğunu ve bunun, yeni manevi tehditler ve çağdaş zorluklara birlikte karşı koyma imkanlarımızı zayıflattığını belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Kilise üzerinde artan Hristiyanofobi ve seküler toplum baskısı koşullarında birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada “Kardeş kiliselere, Mesih'in barış ve sevgi ruhuna uygun bir şekilde krizden çıkış yolunu birlikte arama çağrısı yapıyoruz” denildi.

Rus Ortodoks Kilisesi Sinodunun, Ayasofya’nın müze statüsünden mahrum bırakılmasından üzüntü duyduğu ve Türk yetkililerin bu tapınaktaki Hıristiyan mozaiklerini koruyacaklarını umut ettiğine vurgu yapılan açıklamada ayrıca, şu ifadeler kullanıldı:

“Rus Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Sinodu, Türk hükümetinin Ayasofya’yı müze statüsünden mahrum bırakma ve Müslüman topluluğun dini kullanımına açmasına ilişkin kararından derin üzüntü duyuyor."